Минобороны Эстонии предоставит Украине противотанковые комплексы "Джавелин" и 122-мм гаубицы, если это одобрят в США и Германии.

Данное заявление сделали в эстонском оборонном ведомстве.

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет в комментаррии Эстонскому общественному вещания (ERR)

В Минобороны напомнили, что в прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова, а "теперь речь идет о более тяжелом вооружении".

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - сказал Куймет.

Куймет объяснил, что перед тем, как передать ракеты "Джавелин", нужно получить разрешение от их производителя - Соединенных Штатов.

Это касается и гаубиц. "В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", - сказал Куймет.

Ранее "Страна" сообщала, что Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

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