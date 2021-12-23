Министерства иностранных дел ФРГ и Франции выступили с совместным заявлением по поводу вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы. Ведомства поприветствовали намерение участников ТКГ содействовать укреплению перемирия на Донбассе.

Заявление опубликовано на сайте немецкого МИД 23 декабря от имени пресс-секретарей внешнеполитических ведомств и озаглавлено "О ситуации в Украине".

"Мы приветствуем тот факт, что участники встречи Трехсторонней контактной группы выразили свою твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года и тем самым внести значительный вклад в ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения до Рождества. Мы настоятельно призываем стороны соблюдать прекращение огня и продолжать переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной области, таких как открытие пунктов пересечения границы и обмен пленными; мы также призываем к соблюдению других выводов Парижского саммита 2019 года", - сказано в заявлении.

Как писала "Страна", вчера в Офисе президента заявили, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу достигли важной договоренности о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Однако в "ЛНР" тут же его опровергли. Как заявил представитель "республики", на заседании "уже в очередной раз, из-за недоговороспособности Украины, не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня".

Мы подробно разбирали, о чем же все-таки договорились на встрече ТКГ в среду.