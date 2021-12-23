Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" предложение представителей Донецка и Луганска открыть на новогодние и рождественские праздники все действующие пункты пропуска.

Если коротко, то, по словам Арестовича, на условия "ЛДНР" касательно открытия этих КПВВ (взаимное признание ковид-сертификатов, справок о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тестов) украинская сторона идти не будет. То есть, судя по всему, никакого открытая пунктов не произойдет.

"Первое и самое главное: мы не знаем никаких представителей Луганской и Донецкой области - мы знаем российскую сторону как сторону в ТКГ. Так вот, российская сторона очень хорошо все сказала про Рождество. Только проблема в том, что с 20 ноября 2020 года Украина открыла пункты пропуска и с тех пор не закрывала. А вот они со своей стороны пункты пропуска не открывают. И попытка сейчас привязаться к новогодним праздникам, умолчав об этом нюансе, не сильно их красит", - сказал Арестович в комментарии "Стране".

Он добавил, что к открытию пунктов пропуска российская сторона привязала ряд неприемлемых для Украины условий, вроде признания ковид-сертификатов "ЛДНР" о прививках "Спутником".

"Ясное дело, что мы на это пойти не можем и не пойдем. Для нас существует только российская сторона переговоров. РФ и Украина находится в международном вооруженном конфликте на востоке Украины. И иного прочтения мы не видим. "Спутник" - не сертифицированная и не признаваемая в мире вакцина. Или, по крайней мере, не признаваемая нами. Поэтому мы не понимаем, о каких вакцинах идет речь. А вот Украина предлагала развернуть при КПВВ пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы пенсионеров, уязвимые категории граждан и всех желающих. Но на это не пошла российская сторона", - сказал Арестович.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем договорились на заседании 22 декабря в ТКГ.

Мы также писали, что в начале декабря Госпогранслужба Украины сообщала об осложнении пересечения КПВВ на Донбассе. По ее утверждению, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны неподконтрольных территорий Украины.