На украинско-турецком заводе, который строится в Василькове Киевской области, будут производить реактивные беспилотники типа ANKA. Это следующее поколение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после Bayraktar.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода".

"Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе, ANKA – тяжелые беспилотники. В том числе, украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть, они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное", - рассказал Арестович.

Арестович добавил, что ANKA – это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

"Намного круче, да (чем "Байрактары" - Ред.). Реактивные, не поршневые, а реактивные. Хотя будут такие, как ANKA, например, тяжелый. БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", - сказал он.

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 года уже должен выпустить первую продукцию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников 7 декабря.

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