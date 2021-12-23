Как и предполагала "Страна", стороны Трехсторонней контактной группы не согласились с заявлением главы Офиса президента Андрея Ермака о достижении договоренностей вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. А в "ЛНР" заявление Ермака прямо опровергли.

"На заседании уже в очередной раз, из-за недоговороспособности Украины, не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня", - написал в Telegram-канале "представитель ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

По его словам, стороны также не договорились о координации мониторинга нарушений и не смогли восстановить деятельность СЦКК в действующем составе.

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 22 декабря все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу достигли важной договоренности о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. "Страна" подробно разбиралась в том, о чем на самом деле договорились в ТКГ по Донбассу.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" предложили на новогодние праздники без ограничений открыть все пункты пропуска на Донбассе.

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