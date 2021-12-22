В Полтаве в ходе внеочередной сессии городского совета состоялось голосование за досрочное прекращение полномочий городского главы Александра Мамая. Однако, для принятия такого решения не хватило голосов.

Об этом сообщает Укринформ в среду, 22 декабря.

За отставку Мамая высказались 23 из 24 участников тайного голосования. Еще один бюллетень был признан недействительным.

В соответствии с законодательством, за досрочное прекращение полномочий мэра должны проголосовать по меньшей мере две трети депутатов от общего состава горсовета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Таким образом, решение об отставке Мамая не было принято.

Местное издание "Полтавщина" уточняет, что за отставку Мамая высказались фракции "Слуга народа", "Родной город", "Европейская Солидарность" и "Свобода". При этом на заседание не пришли депутаты из фракций "За Майбутне" и "Партия простых" людей Сергея Каплина.

Напомним, в начале декабря в эфире телеканала "Наш" Александр Мамай заявил, что война на Донбассе - это братоубийственная война, которая идет в интересах США и России.

После чего мэр Полтавы сразу же оказался в списке базы данных сайта "Миротворец". На сайте Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов". Его обвиняют в "распространение кремлевской пропаганды", "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в "участии в пропагандистских мероприятиях России".

Сам Мамай назвал провокацией попадание в базу данных сайта "Миротворец".