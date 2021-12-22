Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка побывала в студии передачи "Вечерний Ургант" в качестве гостьи.

В эфире "Первого канала" она представляла свое новое шоу на льду "Лебединое озеро". Иван Ургант отметил, что пиар-менеджером этой постановки на днях выступил лично Владимир Путин. Президент подарил маленькой россиянке билет на это мероприятие.

Навка сказала, что, по ее данным, Путину нравится "Лебединое озеро", а вот ее мужу - нет, эту постановку он считает грустной.

В конце диалога Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе - попробовать выпить шампанское из разных оригинальных ёмкостей. Ведущий попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. Навка, не задумываясь, сказала: "Чтобы не было войны!"

Ранее "Страна" сообщала, что британский таблоид Daily Star заявил о вторжении России в Украину уже на этой неделе.

Также мы писали, что официальные лица США рассматривают возможность принятия жестких мер экспортного контроля, чтобы подорвать экономику России в случае вторжения в Украину. Меры включают перекрытия доступа России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий.