Официальные лица США рассматривают возможность принятия жестких мер экспортного контроля, чтобы подорвать экономику России в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена.

Санкции будут обсуждать на встрече высокопоставленных официальных лиц 21 декабря. Они станут дополнением к экономическим мерам, которые администрация Байдена рассматривает на случай вторжения России.

Меры, которые будут обговаривать на встрече в Белом доме, включают перекрытия доступа России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий, сказал агентству чиновник на условиях анонимности.

Вашингтон может ограничить возможность России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. По словам чиновника, это серьезно повлияет на российских потребителей, промышленные предприятия и занятость.

Чиновник сказал, что меры будут беспрецедентными для России. У Бйдена хотят использовать инструменты предыдущей администрации Дональда Трампа, когда та заблокировала доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к передовым полупроводникам.

Официальные лица США планируют провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к этим мерам, и поощрять скоординированные усилия там, где это необходимо, сказал чиновник.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если США запретят поставлять в Россию смартфоны Apple, то это будет великий день для всех его конкурентов (особенно из Китая). Немаленький рынок освобождается", - написал канал.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.

Также мы писали, что британский таблоид заявил о вторжении России в Украину уже на этой неделе.