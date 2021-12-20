Британский таблоид написал о возможном российском вторжении в Украину, которое может произойти в канун католического Рождества. О такой возможности руководители разведки предупредили министров Великобритании.

Об этом сообщает Daily Star.

Указано, что Россия "замышляет вторжение в канун Рождества" (то есть, получается, уже в эту в четверг-пятницу) в Украину и на границе с нашей страной сосредоточено сто тысяч российских военных.

При этом сообщается, что и министерство обороны, и министерство иностранных дел Великобритании отказались комментировать, какие действия Королевство может предпринять в случае вторжения России в Украину.

"Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину", - сказал полковник Ричард Кемп, бывший командующий в Афганистане.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.

Также сообщалось, что согласно информации CNN, в Белом доме считают, что у них есть четыре недели на предотвращение вторжения РФ в Украину.