Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты поддержки "антироссийского сопротивления" в случае вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на источники среди чиновников пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По данным издания, Запад может начать поддержку партизан, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины.

"С военной точки зрения украинская армия не может соперничать с российскими войсками, но она на 50 процентов больше, чем у Украины в 2014 году, когда Россия захватила Крым", - делает вывод журналист.

Журналист рассуждает, что партизанскую армию смогут пополнить 500 тысяч российских военных, имеющих опыт войны на Донбассе.

США смогут поставлять таким партизанам переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

По данным источников Игнатиуса, разработкой сценария занимается ЦРУ и другие ведомства. Они изучают опыт противостояния СССР в Афганистане и современный опыт противостояния поддерживаемых Россией сил в Сирии и противиков США в Ираке и Афганистане.

"Небольшое количество сил специальных операций США консультировало украинцев в составе американской военной группы, насчитывающей около 150 человек. У ЦРУ также есть военизированное отделение, имеющее опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии", - пишет он.

Юристы сейчас разбираются, как организовать такую поддержку без нарушения международного права и законов США.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, в Белом доме считают, что у них есть четыре недели на предотвращение вторжения РФ в Украину.

Также сообщали, что британский таблоид заявил о вторжении России в Украину уже на этой неделе.