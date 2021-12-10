Мэр Полтавы Александр Мамай, назвавший войну на Донбассе братоубийственной, назвал провокацией попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне было закинуто обвинение в том, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня", - написал он.

Также Мамай считает, что его политические оппоненты прибегают ко лжи и пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Полтаве, добавив, что "не позволит издеваться над Украиной".

"Мне стыдно за тех, кто подхватил эту ложную информацию и унес ее через соцсети, пропагандистские сайты. Опомнитесь, на кого вы работаете и кому подогреваете? Каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства. И за это когда-нибудь тоже придется ответить перед своим народом и совестью", - добавил Мамай.

Напомним, ранее Мамай в интервью каналу "Наш" заявлял, что на Донбассе брат идёт на брата в интересах США или России. "Мне кажется, что на нашей территории воюют два сверхдержавы - это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", - сказал он.

После этого его имя появилось на "Миротворце". На сайте Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов".

Также мы писали, что в начале сентября этого года в Полтавском горсовете прошли обыски. СБУ провели следственные действия в кабинетах мэра города Александра Мамая. Однако, по какой причине они проводились, в спецслужбе не уточнили.