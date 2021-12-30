Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с жесткой критикой блокировки оппозиционных телеканалов в Украине через новые санкции СНБО.

Об этом Захарова сказал в ходе брифинга в четверг, 30 декабря.

Она напомнила, что в начале года указом президента Украины Владимира Зеленского были лишены эфира каналы "112", "Ньюзван" и "Зик" "за то, что посмели транслировать альтернативные официальным точки зрения".

По мнению Захаровой, к давлению на СМИ украинские власти подталкивает практически полное молчание мирового сообщества.

"Дальнейшее отсутствие адекватной реакции со стороны международных правозащитных структур на бесцеремонное наступление Киева на свободу слова и плюрализм мнений превращает их в безмолвных соучастников этих бесчинств... До такого, что творится сейчас в Украине со свободой слова, все-таки не доходили еще несколько лет назад, вот такого масштаба не было... Это же настоящее вымарывание любой альтернативной точки зрения. А почему? А потому, что ОБСЕ молчит", - сказала Захарова.

Напомним, 28 декабря Зеленский ввел санкции против телеканалов, созданных на базе закрытых им 112, NewsOne и ZiK.

Также сообщалось, что заблокированные телеканалы UkrLive и "Перший незалежний" уже сделали заявление по поводу наложенных на них санкций СНБО. В СМИ отметили, что санкции незаконны.