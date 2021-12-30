Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва вместе могут обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны "отдельных стран, стремящихся к гегемонии и доминированию в мире".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

"Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы - неопровержимы. Гегемонизму не удастся победить", - сказал Ван И.

Кроме того, глава МИД КНР сказал, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире и взаимодействуют на разных важных многосторонних площадках. По его мнению, КНР и РФ не дают политизировать проблему пандемии и вместе противодействуют вмешательству отдельных стран во внутренние дела других государств.

"Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих развивающихся стран", - заявил министр.

Также он добавил, что Китай "против односторонних санкций и юрисдикции длинной руки", а китайско-российское стратегическое и прагматическое сотрудничество "имеет глобальное значение и играет незаменимую роль".

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет защищать безопасность в мире на основе договоренностей Путина и Си Цзиньпина.

Также сообщалось, что в декабре Путин провел переговоры с Си Цзиньпином.