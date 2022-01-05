Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что представители Соединенных Штатов не будут обсуждать в Женеве с представителями России вопросы, которые касаются НАТО и Европы.

Об этом со ссылкой на брифинг Прайса пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается нашего взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы", - сказал Прайс.

По словам представителя Госдепа, США планируют обсудить "относительно узкий круг двусторонних вопросов".

"Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности", - заявил Прайс.

По его словам, США не собираются обсуждать вопросы, касающиеся европейских союзников и партнеров, без их участия.

"Мы ничего не будем делать или говорить о них без них", - заявил Прайс.

Также Прайс напомнил, что после двусторонних переговоров США-РФ в Женеве состоятся заседание Совета Россия - НАТО и переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Консультации по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 9-10 января, 12 января состоится Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Напомним, ранее в МИД РФ рассказали, кто будет представлять Россию и США на переговорах по гарантиям безопасности 10 января.

Также мы писали о том, что в НАТО подтвердили, что заседание Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации состоится 12 января. Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.