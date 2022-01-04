В НАТО подтвердили, что заседание Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации состоится 12 января. Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы НАТО во вторник, 4 января.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в нем указано, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".

Напомним, на 10-13 января запланированы переговоры Соединенными Штатами Америки, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Переговоры пройдут в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседание Совета РФ и НАТО, обсуждения в ОБСЕ.

Также сообщалось, что переговоры США, НАТО и РФ по безопасности могут совпасть с учениями российских ядерных сил. Командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил запланированы в РФ на начало текущего года.