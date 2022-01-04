Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского созвонился с коллегами из восточноевропейских стран-членов НАТО, чтобы обсудить с ними Украину и вопросы, которые касаются Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония - Ред.) обсудил ситуацию вокруг Украины, а также вопросы НАТО.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное наращивание Россией сил вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - рассказали в Госдепе.

По словам Блинкена, США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, потому что Госдеп работает над деэскалацией ситуации.

"Переговорщики также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и статье №5 Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, что перед новым годом телефонный разговор провели президенты РФ и США. Мы подробно рассказывали, о чем почти час говорили Байден и Путин перед Новым годом.

Кроме того, 2 января Байден провел разговор с Зеленским. Офис президента через 12 часов после разговора Зеленского и Байдена опубликовал о нем отчет.