Вчерашний разговор Зеленского и Байдена не стал большой сенсацией. Но выявил несколько интересных моментов.

Во-первых, обращает на себя внимание время этого звонка. Сообщения о нем появились сразу после полуночи, значит, началась беседа около 23:00 по Киеву. Это примерно 16:00 в столице США.

Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня - это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома.

Да, с Путиным Байден разговаривал накануне примерно в такое же время. Но тот звонок запросила Москва, а этот стал инициативой Вашингтона.

Во-вторых, если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена - то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип "ничего об Украине без Украины" вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно.

Если же брать содержание вчерашнего звонка, то у Киева и Вашингтона есть существенные отличия.

Американцы первыми выпустили официальный релиз о разговоре. Если тезисно, то беседа шла вокруг двух главных тем:

переговоров России с Америкой и НАТО, которые начнутся на днях

выполнения Минских соглашений

По переговорам прозвучало заявление, что оба президента их приветствуют. А вот, что до "Минска", то его, судя по тексту релиза, приветствует один только Байден:

"Он (президент США - Ред.) также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в сообщении Белого дома.

Украинская же версия разговора оказалась куда короче.

Она появилась пока только в твиттере у Зеленского и вмещала лишь один абзац. Там ничего не говорилось о Минских соглашениях. Зато всплыли две новых темы, которых не было у Байдена - реформы в Украине и деолигархизация.

Что касается реформ - здесь несложно догадаться, о чем речь. Банковая в конце года откровенно сорвала конкурс по назначению лояльного Западу главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в связи с чем уже возмутились США и другие страны "Большой семерки".

По деолигархизации - здесь не совсем понятно, что обсуждалось. И не является ли эта вставка идеей пиарщиков Зеленского, которые пытаются создать видимость поддержки антиолигархического закона за океаном.

Но, конечно, показательным является полное умолчание темы Минских соглашений, которую поднял Байден.

Как мы помним, после звонка президента США в декабре, у Зеленского резко вернулись к перемирию на Донбассе. То есть у американцев очевидно есть на этот счет некие конкретные требования - судя по тому, как плотно эта тема стала упоминаться за океаном.

"Страна" уже писала, что минский трек для Вашингтона может стать способом относительно безболезненно добиться деэскалации с Россией (это уж точно проще, чем вывести из Восточной Европы вооружения НАТО).

Для Москвы же действия США по Донбассу будут показателем того, насколько Белый дом серьезно настроен относительно диалога с Россией. Понятно, что если на востоке Украины продолжит нагнетаться обстановка (как считают в РФ - по вине Киева), то и остальные переговоры зайдут в тупик.

Судя по готовности Вашингтона к этим переговорам, он в них заинтересован, а значит ему не выгодно, чтобы очередное обострение на Донбассе их не сорвало. Как это уже не раз, кстати, бывало в истории российско-американских контактов.

И по этой логике после нового звонка Байдена с упоминанием "активной дипломатии" по реализации "Минска" - могут последовать некие шаги в плане попыток разблокировать мирное урегулирование на Донбассе.

Косвенно подтверждает это и молчание Киева по поводу Минских соглашений в сообщении о разговоре с Вашингтоном. Для Зеленского, который ещё с 2020 года отказался от усилий по прекращению войны, теперь будет сложно развернуть корабль в обратном направлении.

Поэтому скорее всего требования Байдена продвигаться по "Минску-2" если и будут выполняться Киевом, то без особого усердия. С перспективой снова завести дело в тупик.

Впрочем, не исключено, что позже на официальном сайте Офиса президента появится более полная реакция на вчерашний звонок. Но пока прошло уже почти десять часов с момента разговора, а Банковая о нем оставила лишь короткий абзац в Твиттер.

То есть или разговор был тоже максимально коротким. Или прозвучало нечто такое, что у Зеленского переваривают до сих пор.

В украинских политических кругах уже ходят настойчивые слухи, что американцы побуждают Киев к прямым переговорам с "ЛДНР" (на чем настаивает Россия, которая ссылается на нормы Минских соглашений).

Не исключено, что этот вопрос также обсуждали Зеленский и Байден.

"Не то, чтоб американцы прямо очень жестко давят по этому вопросу на Зеленского, но настойчиво дают понять, что нужно что-то предпринимать, чтоб вывести Минские соглашения из тупика и не допустить эскалации, которая может прервать начавшийся диалог с Россией", - говорит источник "Страны".