На сайте Белого дома появился отчет о разговоре Байдена с Зеленским.

"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

Напомним, накануне, 30 декабря, состоялся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, он продолжался 50 минут. В официальном заявлении после Белый дом кратко сообщил, что Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. В противном случае, как позже глава Белого дома рассказал журналистам, НАТО увеличит свое присутствие в Европе.

Мы также писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам о телефонном разговоре двух президентов. По его словам, Путин предупредил Байдена, что Россия в вопросах безопасности будет себя вести как США.

После чего Байден заявил о желании переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, последний разговор с которым состоялся 9 декабря.

Как выяснили позже иностранные журналисты, телефонный разговор между Байденом и Зеленским состоится 2 января - то есть сегодня. Таким образом беседа лидеров США и Украины происходит через три дня после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.