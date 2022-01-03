Через 12 часов после разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом Офис президента опубликовал отчет.

Его опубликовали на сайте Офиса президента.

Так, в ОП рассказали, что переговоры длились полтора часа. То есть, еще дольше, чем предыдущий звонок.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом, который длился более полутора часов", - говорится на сайте.

Также, в отличие от предыдущего сообщения Зеленского в Твиттере, в отчете упоминаются Минские соглашения.

"Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий", - говорится в заявлении.

В ОП уточнили, что ключевой темой разговора стала ситуация на востоке Украины.

"Ключевая тема переговоров – ситуация на востоке и границах нашего государства. Владимир Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 международно-правовых мероприятий", - указано на сайте.

Также обсуждались и вопросы энергетики. В Офисе президента повторили, что речь шла о переговорах Россия - США - НАТО. А во внутренней повестке - о деолигархизации.

"Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации. Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений", - подытожили в Офисе президента.

Напомним, отчет о разговоре Байдена с Зеленским на сайте Белого дома появился сегодня ночью. В нем упоминались Минские соглашения. Так, согласно отчету Белого дома, Байден "выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

После чего Владимир Зеленский коротко описал прошедший телефонный разговор с Джо Байденом в Twitter. Однако о Минских соглашениях, в отличие от сообщения Белого дома, в сообщении Зеленского ничего не говорилось.

Также "Страна" подробно анализировала, что стало понятно из ночного звонка Байдена Зеленскому.