Лидеры США и России попытались "создать ландшафт" для предстоящих в январе переговоров по безопасности и оставили возможность для разрядки, в том числе и по украинскому вопросу. Не исключены и некие сделки, в том числе не публичные.

Такой вывод сделали западные СМИ после телефонного разговора Путина и Байдена накануне Нового года.

Как отмечает американская газета Wall Street Journal, Путин и Байден во время разговора предупредили друг друга о "возможности опасного ухудшения отношений", но сохранили открытой возможность для "дипломатического решения ситуации вокруг Украины".

Не исключено, что детали переговоров могут остаться в секрете.

New York Times пишет, что представители власти США отказались обсуждать суть переговоров, поскольку заявляют, что "в отличие от россиян, не будут вести диалог публично".

По информации CNN, будущие переговоры - это встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ днем позже.

"Путин использует Байдена"

По мнению New York Times, Путин действует с позиции силы, что продемонстрировала ситуация с Крымом в 2014 году. Лидер РФ, как полагает газета, "уверен", что США и их союзники по НАТО не будут использовать свои силы для "выполнения задачи по отпору" в случае эскалации.

Издание Politico выразило предположение, что Путин может использовать Байдена в своих интересах.

При этом европейские медиа больше волнует вопрос цен на газ в Европе, а также планы российско-белорусских военных учений.

Как пишет Le Monde, президенты России и США в ходе разговора обсудили "архитектуру" европейской безопасности, но "без особого прогресса". При этом, отмечает издание, разговор лидеров "запустил новый дипломатический цикл", поскольку был нацелен на "разрядку напряженности, невиданной с момента окончания холодной войны".

В диалоге президентов, который "был инициирован страной, стремящейся восстановить статус сверхдержавы наравне с США", стремление к симметрии "сопровождается усилиями по маргинализации европейцев", считает Le Monde.



Financial Times отмечает, что разговор двух лидеров прошел на фоне "споров о роли России в росте цен на газ в Европе", которые держатся в районе тысячи долларов за тысячу кубометров. Ряд европейских политиков обвиняют "Газпром" в отказе от поставок дополнительных объемов топлива с целью скорейшего запуска Северного потока-2.



Times обратила внимание, что разговор Путина и Байдена прошел вскоре после того, как Москва и Минск объявили о планах провести совместные учения. Газета отметила, что от Киева до границы с Белоруссией - рукой подать.

Преимущество Путина

Звучит мнение, что накануне переговоров мяч - на стороне России.

Как пишет в своей колонке в Hill Джон Хербст - директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине, Путин получил именно то, что хотел, от телефонного разговора с Байденом

"У Путина есть преимущество. Хотя команда Байдена осознает необходимость предотвращения полномасштабного российского вторжения в Украину, она также стремится установить "стабильные и предсказуемые" отношения с Москвой, несмотря на ее продолжающиеся провокации. Это проявилось в слабой реакции Вашингтона на продолжающиеся российские кибератаки весной и осенью, противоречащие красной линии, обозначенной Байденом на саммите в Женеве с Путиным и во время последующего июльского телефонного разговора", - объясняет издание.

Личная встреча с Байденом в июне минувшего года, а также два телефонных разговора с ним в декабре, пишет Hill, это - "подарок Путину, который любит быть на большой сцене с Америкой, но, что более важно, они дают ему возможность оценить готовность Байдена противостоять агрессии Кремля и настаивать на уступках Вашингтона".

Команда Байдена надеется, что относительно позитивное описание переговоров Москвой означает, что кризис достиг апогея, и она может рассчитывать на то, что российские войска отойдут от границы.

"Путин решил снизить давление в этом телефонном разговоре и дождаться результатов первой недели переговоров. Маловероятно, что до этого произойдет значительная деэскалация в России", - заключает Хербст.

Том Николс из Atlantic пишет, что у Байдена (и даже у Трампа и Обамы) было бы больше возможностей для маневра в диалоге с Путиным, если бы НАТО не заговорило о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО еще в 2008 году.

Bloomberg отмечает более мягкую риторику в сочетании с перспективой продолжения переговоров в этом месяце, что способствует снижению напряженности в регионе.

Что ждать Украине

Западные СМИ констатирует неопределенность позиции США, которые не собираются ни воевать за Украину, ни применять против России серьезные санкции (они лишь только грозятся ими).

"Москва считает, что она владеет стратегической инициативой в отношении Украины. Такое восприятие почти наверняка подпитывается отказом Байдена предоставить Украине дополнительную вооруженную поддержку и неспособностью Запада определить конкретные санкции, которые могут последовать за любым нападением России. В отсутствие этой ясности Путин будет полагать, что может разделить США между теми союзниками по НАТО, такими как страны Балтии и Польша, которые будут настаивать на серьезных санкциях в случае вторжения (санкции против российского экспорта энергоносителей и корпоративных клиентов на Западе), и другими союзники, такими как Франция, Германия и Италия, которые будут добиваться более мягких санкций, не затрагивающих энергетический или финансовый секторы", - полагает Bloomberg.

Другие не исключают тайных сделок по Украине.

Байден "умиротворяет" Путина в долгосрочной перспективе - либо уступив восточную Украину, либо восстановив Минские соглашения, сказал геополитический эксперт Брэндон Вайхерт в интервью Sun.

Иначе, полагает эксперт, Путин попытается "сожрать" бывшие территории Советского Союза, что "неизбежно приведет к Третьей мировой войне".

США уверяют, что не собираются решать судьбу Украины и других восточноевропейских стран за их спинами.

Однако, как написала Observer, восточноевропейские политики ощущают слабость Соединенных Штатов, и их в особенности тревожат заявления Байдена, что США готовы рассматривать "российские озабоченности по поводу НАТО", а также требование "немедленных" уступок, которое Путин выдвинул на прошлой неделе.