Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом пройдет сегодня, 2 января.

Переговоры начнутся после 22:00 по киевскому времени.

Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву", - написал Никифоров в Facebook

Ранее "Страна" писала, что в воскресенье, 2 января, состоятся переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

"Страна" рассказывала, что разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря и длился почти час. В официальном заявлении после Белый дом кратко сообщил, что Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. В противном случае, как позже глава Белого дома рассказал журналистам, НАТО увеличит свое присутствие в Европе.

Мы также писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам о телефонном разговоре главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, Путин предупредил Байдена, что Россия в вопросах безопасности будет себя вести как США.