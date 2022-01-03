Владимир Зеленский в Twitter коротко описал произошедший телефонный разговор с Джо Байденом.

О Минских соглашениях, в отличие от сообщения Белого дома, в сообщении Зеленского ничего не говорится.

Зато украинский президент вспомнил о деолигархизации.

"Первый международный разговор года с Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудил совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию", - написал он.

Напомним, ранее о переговорах с Зеленским сообщили в Белом доме.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

О начале переговоров не сообщалось, но днем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал, что они должны начаться в 22:00.