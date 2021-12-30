Социальная сеть Twitter предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена, что дискуссии в интернете могут стать жаркими. Соответствующие сообщения были размещены под двумя твитами дипломата: об Украине и России, а также о Гонконге.

Более ранний по времени твит посвящен разговору с главами МИД Франции, Германии и Великобритании о ситуации с Россией и Украиной.

"Я разговаривал с министрами иностранных дел Ле Дрианом, Баербок и Лиз Трасс о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашем стремлении навлечь огромные последствия и огромную цену за дальнейшую агрессию", - написал Блинкен.

В появившемся чуть позже посте он осудил закрытие интернет-издания Stand News в Гонконге и задержание сотрудников СМИ.

"Глубоко обеспокоен закрытием Stand News и связанными с этим арестами в Гонконге. Уверенное в себе правительство, которое не боится правды, поддерживает свободную прессу. Мы призываем власти Гонконга прекратить преследование независимых СМИ и освободить несправедливо задержанных", - высказался глава Госдепа.

На это Twitter отреагировал предупреждением: "Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек".



Однако предупреждения пропали.

Ранее "Страна" не раз писала о цензуре в соцсети. Так, весной Twitter удалил почти всю запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.

А четыре года назад из соцсети пропал аккаунт главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.