Компания Tesla американского миллиардера Илона Маска поздравила подписчиков в Twitter с Рождеством, выложив короткий ролик с песней "Carol of the Bells" - адаптацией украинского "Щедрика".

На видео выстроенные в ряд автомобили моделей S, 3, X и Y синхронно моргают фарами под рождественскую песню в рок-обработке.

Видео, опубликованное 24 декабря в Twitter, уже посмотрели 1,6 млн раз.

Напомним, что рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записали кавер-версию на песню "Щедрик".

Также мы писали, что еще в 2016 году украинский "Щедрик" прозвучал в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов: дуэта "Две скрипки" и джаз-бэнда "Наталья Лебедева - Трио".

Кроме того, мы подробно рассказывали, как известный галицкий националист Богдан Панкевич во Львове снял скандальное видео о Рождестве.