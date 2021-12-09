Россия ответила Украине на пост в официальном украинском Twitter-аккаунте, где назвали соседство с Российской Федерацией "сплошной головной болью".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте России в четверг, 9 декабря.

В официальном российском Twitter-аккаунте заметили, что головная боль Украины - "от плохого вина". И посоветовали "купить вино из "российского Крыма".

"Дорогая Украина! Головная боль от красного вина сбивает вас с толку. Тщательно выбирайте вина, заказывайте в российском Крыму", - говорится в российском Twitter-аккаунте.

В России ответили Украине на пост о головной боли. Источник: Twitter/ официальный аккаунт РФ

Ранее "Страна" сообщала, что в этом же Twitter-аккаунте Украина предложила России сыграть в "игру в кальмара" и дала ей невыполнимое задание. Там запостили мем, который является отсылкой к третьей серии, где суть игры была в том, чтоб с помощью иглы вырезать из карамели фигуру. Если при этом карамель ломалась - участника убивали. Игроки получали разные фигуры, кто-то круг, вырезать который легко, а кто-то зонтик, который вырезать не сломав карамель практически невозможно.

В сообщении отметили Россию, которой якобы достался украинский герб. Вырезать герб Украины, очень сложную фигуру, практически невозможно, так что это невыполнимое задание.

Также мы писали, что Государственный департамент США на своем сайте причислил россиян к "бездомным национальностям".