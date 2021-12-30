Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки провел переговоры с министрами иностранных дел Германии (Анналеной Бербок), Великобритании (Элизабет Трасс) и Франции (Жан-Ив Ле Дрианом). Стороны обсудили ситуацию на границе Украины и форматы диалога с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии в своем Twitter-аккаунте.

"Министр иностранных дел (ФРГ Анналена) Бербок сегодня вечером обсудила с коллегами... ситуацию возле границы Украины и предстоящие форматы диалога с Россией. Также на повестке дня: солидарность с Литвой ввиду мер Китая", - скащано в сообщении МИД.

Госсекретарь США также рассказал о прошедших переговорах в своем Twitter-аккаунте.

"Я разговаривал с министрами иностранных дел о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашем стремлении навлечь огромные последствия и огромную цену за дальнейшую агрессию", - написал он.

Напомним, 29 декабря Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону Донбасс и переговоры с Россией.

Также сообщалось, что на завтра запланированы переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.