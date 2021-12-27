Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что втягивание Украины в НАТО провоцирует масштабный конфликт в Европе, анонсировал переговоры России и США по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, основной раунд переговоров запланирован сразу после праздников.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул", - уточнил министр в интервью "Соловьев Live".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею созвать Совет Россия-НАТО 12 января. По его данным, дата может в дальнейшем подтверждаться и переподтверждаться из-за необходимости формирования экспертной делегации.



Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него стран бывшего СССР. В Кремле заявили, что не ставили перед США и НАТО дедлайнов для ответа на предложения по безопасности.

По словам президента России Владимира Путина, военно-технический ответ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным. Это зависит от предложений российских военных экспертов.