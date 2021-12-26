Безопасность Российской Федерации находится под угрозой из-за якобы "обмана" Запада о непродвижении НАТО на восток. В Кремле такую ситуацию назвали "вопросом жизни и смерти" для России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".



"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь упомянул возможное расширение НАТО на постсоветские страны, включая Украину.

"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опровергает заявления Москвы о том, что Североатлантический альянс когда-либо обещал не расширяться на Восток.

Также по информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января. Накануне МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.