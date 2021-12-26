В Москве уже начали формировать состав российской делегации, которая встретится с представителями НАТО.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

"Сроки, формат заседания Совета Россия - НАТО и состав российской делегации прорабатываются", - сказал он.

В то же время Грушко уточнил, что "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".

Напомним, по информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января

Ранее мы писали, что 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.