В Москве уже готовят делегацию для участия в заседании Совета Россия-НАТО
В Москве уже начали формировать состав российской делегации, которая встретится с представителями НАТО.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
"Сроки, формат заседания Совета Россия - НАТО и состав российской делегации прорабатываются", - сказал он.
В то же время Грушко уточнил, что "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".
Напомним, по информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января
Ранее мы писали, что 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.
Также мы писали, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.