Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января. Об этом пишет Anadolu.

Источники журналистов утверждают, что все моменты, связанные с предстоящими переговорами, сейчас активно обсуждаются с Москвой.

Также 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, на котором встретятся начальники генеральных штабов государств-членов военного блока.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.