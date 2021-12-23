Соединенные Штаты Америки, по всей вероятности, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 23 декабря.

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", - сказала Псаки.

Псаки добавила, что российское руководство готовится к встрече в Женеве по гарантиям безопасности, которая пройдет по линии дипломатических ведомств.

"Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперед", - заявила Псаки.

Кроме того, Псаки рассказала, что место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией пока не определены. При этом она подтвердила, что речь идет о начале января 2022 года.

Джен Псаки сообщила о позиции США в вопросах предложений России по НАТО. Источник: YouTube

"В Вашингтоне заявили, что США, скорее всего, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО. То есть гарантии не расширения на восток. А если точнее - то обязательство не брать в НАТО Украину.

И сегодня же генсек НАТО Столтенберг (который ранее также отмёл возможность удовлетворить требования России по не расширению НАТО) заявил, что альянс никогда никому не обещал не расширятся на восток.

В России же говорят, что во время принятия решения об объединении Германии западные страны и конкретно США обещали СССР не расширять НАТО на восток.

Но на самом деле эта дискуссия не имеет сейчас уже большого практического значения.

Более интересно, что в недавней европейской истории уже было два примера, когда Запад соглашался с тем, что страна не будет членом НАТО. Оба примера относятся к временам холодной войны. Один из них это Финляндия, второй - Австрия.

В обоих случаях нейтральный статус был закреплён в результате стратегических договорённостей Запада и СССР. Собственно, те же самые договорённости Россия пытается заключить с Западом по поводу Украины. Но Запад не хочет идти сейчас на те же компромиссы, на которые он шёл 70 лет назад. По крайней мере пока не хочет", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что во время пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря британский телеканал Sky News потребовал у президента РФ гарантий о ненападении на Украину. Путин в ответ заявил, что нападает Запад, и потребовал от него гарантий.

Также мы писали, что Владимир Путин дал своё объяснение публикациям о вторжении в Украину, которые последнее время появляются в СМИ. По его словам, обострение взаимоотношений Москвы и Запада началось еще в 2014 году во время "государственного переворота в Украине". Также он предположил, что сейчас готовится третья попытка ударить по Донбассу.