В Кремле назвали недопустимым расширение НАТО на восток и вооружение Украины
В Кремле заявили, что действия НАТО на территории Украины можно оценить как расширение Альянса на восток, что является неприемлемым для России.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент Путин вчера напоминал наше достаточно недавнее прошлое, когда РФ обманули, я говорю простым человеческим языком, России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток, но потом обманули - НАТО пошла дальше на восток", - сказал он.
По словам Пескова, сейчас наблюдается похожая ситуация и Россия видит "дрейф военной инфраструктуры на восток" и провокации со стороны Альянса.
"Видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", - заявил Песков.
При этом представитель Кремля сказал, что для Москвы неприемлемы планы о дальнейшем расширении НАТО в восточном направлении и "повторение недавнего прошлого" является недопустимым сценарием.
Напомним, британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне с Россией.
Также сообщалось, что в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс.