В Кремле заявили, что действия НАТО на территории Украины можно оценить как расширение Альянса на восток, что является неприемлемым для России.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент Путин вчера напоминал наше достаточно недавнее прошлое, когда РФ обманули, я говорю простым человеческим языком, России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток, но потом обманули - НАТО пошла дальше на восток", - сказал он.

По словам Пескова, сейчас наблюдается похожая ситуация и Россия видит "дрейф военной инфраструктуры на восток" и провокации со стороны Альянса.

"Видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля сказал, что для Москвы неприемлемы планы о дальнейшем расширении НАТО в восточном направлении и "повторение недавнего прошлого" является недопустимым сценарием.

Напомним, британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне с Россией.

Также сообщалось, что в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс.