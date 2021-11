Страны НАТО пока не пришли к консенсусу по поводу членства Украины в альянсе. А чтобы новое государство стало членом НАТО, все 30 стран-членов организации должны прийти к единому мнению.

Об этом в интервью телеканалу HBO заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Чтобы быть членом НАТО, надо соответствовать стандартам. Мы помогаем им с модернизацией, с борьбой с коррупцией, но 30 членов (организации) должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока что нет", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что пока наша страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, которая предусматривает коллективную оборону.

Отметим, что принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Впервые в истории НАТО ввела эту статью в ответ на террористические нападения 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

