Государственный департамент США дал свою версию первых переговоров представителя России Рябкова и американского дипломата Шерман в Женеве.

Об этом сообщается в релизе Госдепа в воскресенье, 9 января.

Оба дипломата обсуждали темы, которые будут подниматься в понедельник, 10 января. Также Штаты заявили, что с Москвой напрямую будут обговаривать только двусторонние вопросы.

"Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - говорится в релизе Госдепа.

Темы, касающиеся НАТО, будут выноситься на встречу России с Альянсом 12 января.

Напомним, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков после окончания переговоров заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

"Мы погрузились в материю настоящих дел", - сказал Рябков.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Накануне американские СМИ сообщили, что США готовы обсудить с Россией неразмещение ракет в Украине и будущее учений НАТО.

Также мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.