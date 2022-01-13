В Кремле оценили прошедшие переговоры России с США в Женеве, и с НАТО в Брюсселе как неудачные. Появление на фоне переговоров в Сенате США законопроекта о новых санкциях оценили как попытку давления на Москву.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует Тelegram-канал Пул №3.

"Оцениваем появление подобных документов и заявлений крайне негативно. Особенно на фоне серии переговоров, пускай и неудачных. Это попытка оказать давление на Москву, априори бессмысленная, ибо речь о санкциях, которые с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к разрыву отношений. Введение санкций против главы государства - это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", - сказал Песков.

Напомним, в новом законопроекте демократы Сената США предлагают в случае вторжения России в Украину ввести санкции против РФ и Владимира Путина и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи. Текст документа был обнародован 12 января.

Также сообщалось, что 10 января в Женеве прошли переговоры США и России, которые подробно проанализировала "Страна". Кроме того, мы подробно рассказали о том, как прошли в Брюсселе переговоры России и НАТО.