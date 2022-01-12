Сегодня, 12 января, был проведен второй этап переговором по безопасности — между Россией и НАТО. Позавчера Москва дискутировала по этому же вопросу с Вашингтоном.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и замглавы МИД Александр Грушко подытожили встречу, выступив с заявлениями на отдельных пресс-конференциях.

"Страна" цитирует главные высказывания и анализирует их.

Позиция НАТО

Первым по времени об итогах отчитался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он начал с того, что назвал встречу с Россией "полезной". "Положительным знаком является то, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол, и занялись обсуждением существенных тем", - заявил Столтенберг.

По Украине тут же уточнил, что каждая страна может выбирать свой путь. "Только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето", - заявил генсек Альянса. Впрочем, заявлений о том, какие перспективы у Киева вступить в Альянс, не уточнил.

По его словам, если Россия использует силу против Украины, НАТО рассмотрит увеличение своего присутствия на восточном фланге организации. Но это по сути и все. Здесь Столтенберг напомнил о том, что Украина - не член НАТО, и 5-я статья о военной помощи на нее не распространяется.

К слову, он сказал это, отвечая на вопрос, вероятен ли вооруженный конфликт в Европе. Генсек НАТО заявил, что риски такого конфликта есть. Поэтому Альянс и обсуждает с Россией меры контроля над вооружениями. В частности, ракетами.

По словам генсека, Россия поддержала идею провести серию дальнейших встреч с НАТО в разных форматах по ограничению размещения ракет, однако пока не приняла конкретные предложения.

В завершении он отметил, что в НАТО готовы снова встречаться с Россией, чтобы обсудить увеличение прозрачности учений, противодействие кибератакам, а также вопросы ядерной политики.

Йенс Столтенберг также сообщил, что рассматривается возможность возобновления работы офисов НАТО в Москве и российского представительства - в Брюсселе.

Выводы из этих заявлений можно сделать следующие:

1. Официального согласия закрыть двери Альянса перед Украиной нет. Как об этом заявили ранее и американцы на встрече с россиянами 10 января.

То есть ключевое требование России выполнено не будет.

При этом с Запада идут сигналы, что ни Украину, ни Грузию в НАТО не возьмут еще долго.

О том, что принимать эти страны намерений пока нет, сегодня заявили в Германии. А потом зам госсекретаря США Венди Шерман озвучила мысль, что им придется "проделать большую работу для достижения стандартов НАТО".

Учитывая, что Украина стремится в этот военный союз уже восьмой год подряд, а натовские стандарты внедряются полным ходом, то разговоры о "большой работе" выглядят как отговорка.

Вопрос только в том, что за этой отговоркой стоит. По одной версии - желание не обострять отношения с Россией. По другой - Запад и так все устраивает, поскольку Киев полностью идет в фарватере натовской военной политики, а защищать его при этом в случае чего не нужно будет.

О чем, кстати, и говорил сегодня Столтенберг, упоминая 5-ю статью.

Возвращаясь к переговорам с РФ - в ее адрес идут намеки, что в НАТО Украину не берут. И вероятно, то же более откровенно говорится и в закрытом формате. Это значит, что Запад пытается сохранить диалог с Россией.

Вопрос - для чего?

2. Столтенберг подтвердил то, о чем говорили американцы позавчера: НАТО готово договариваться с Россией по снижению числа учений и нового договора о ракетах.

Впрочем, судя его словам, Россия пока что не дала точного ответа, будут ли продолжаться эти переговоры. Видимо да - если эти обязательства будут предметно затрагивать Украину. А такая вероятность есть.

Байден в разговоре с Путиным упоминал, что США не планируют ставить в Украине свои ракеты. А Путин еще раньше говорил, что его беспокоит подлетное время до жизненных центров России, если такое оружие появится под Харьковом или Киевом.

И по идее, если стороны придут к договору о том, что ударные вооружения не попадут на украинскую территорию, это может оказаться хорошей сделкой. Поскольку не затрагивает ничьих "красных линий".

В том числе и теоретическое вступление Украины в НАТО станет менее актуальным вопросом для россиян. Тем более, если к ракетному соглашению добавится договоренность о снижении интенсивности учений.

С другой стороны, публичная позиция России - гарантии не расширения НАТО на восток и на меньшая она не согласно. Но об этом чуть ниже.

Позиция России

Сперва были озвучены заявления Минобороны РФ, чей представитель был на переговорах. Там ключевым вопросом назвали ограничение военной деятельности в Европе, а также исключение наращивания "контингентов передового базирования". То есть сил НАТО в странах Восточной Европы.

В этой же риторике пресс-конференцию начал Грушко. Он отметил, что расширение Альянса направлено на подрыв безопасности РФ. Это несет риски, которым Россия будет противостоять. Дальнейшее расширение НАТО, считает замглавы МИД РФ, "сопряжено с рисками, которые превысят это расширение".

"НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянсов. НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать. Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", — отметил дипломат.

Консультации, тем не менее, идут. Основных треков, по словам Грушко, три:

развертывание военных сил Альянса в Европе после 1997 года, когда в него вошли страны Восточной Европы





вопрос продвижения НАТО на Восток (Украина, Грузия)





деэскалация (в частности, вопрос военных учений у границ России)

Отдельно дипломат рассказал, что Россия ответила НАТО на претензии по эскалации в Украине. "Деэскалация по Украине возможна. Прежде всего нужно принудить власти Киева к выполнению Минских соглашений", - заявил дипломат.

И тогда, по его словам, с территориальной целостностью Украины не будет проблем.

Но, как считает Грушко, "из лексикона НАТО исчезли Минские соглашения". В этом же контексте он призвал НАТО прекратить поставки оружия и военных советников Украине.

Он также описал, как на самом деле работает американский принцип "ничего об Украине без Украины" - на примере совета Россия - НАТО, который заседал сегодня. Где Украина, понятное дело, не присутствовала.

"Я иногда не понимаю заявлений наших партнеров. Да, я читал, что господин Блинкен заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность. Я вам рассказал, как мы ее обсудили. И, еще раз подчеркну, угроза Украине - это сама Украина. Вопрос только в выполнении Минских соглашений в рамках политического пакета. Будет принят он, улучшится ситуация в области безопасности", — указал дипломат.

Тем не менее, по оценкам замглавы МИД, диалог с представителями Альянса был "по душам", вышел "откровенным, прямым, насыщенным и выявил много расхождений", стал "встряской".

"Если страны НАТО хотят сотрудничать с Россией, они должны принять миротворческую роль России", — сказал Грушко.

При этом в МИД РФ заявил, что Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу сокращения и отвода ударных вооружений.

В завершении дипломат отметил, что Россия рассчитывает на ответные предложения НАТО по безопасности или разъяснения, почему Альянс не принимает российские. А также, что "Россия применит военные меры", если не получится парировать угрозы политическими шагами.

Выводы из российской позиции:

1. Прозвучало подтверждение того, что диалог возможен по вопросам отвода ударных ракетных систем. Как мы уже говорили выше - это может стать основой сделки по Украине, где Россию как раз беспокоит, что в перспективе там появятся ракеты средней и малой дальности.

Также нельзя исключать, что стороны могут договориться о гарантиях, что такие ракеты не появятся в Польше, Румынии и Прибалтике.

То есть НАТО не нужно будет выводить оттуда никаких сил или вообще исключать эти страны, теряя лицо - но уровень угрозы станет гораздо ниже. Предметом торга может быть неразмещение аналогичных российских систем в Беларуси или на других территориях приближенных к странам альянса.

2. Россия отвечает на претензии по Украины традиционным призывом исполнить Минские соглашения. Причем активную роль в этом предлагается занять Западу.

К слову, процесс этот заметно активизировался в последнее время. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Она станет маркером того, могут ли вообще договориться РФ и западные страны.

3. Остальные заявления Грушко стоит отнести к стандартной за последнее время российской позиции о том, что Москве нужен "откат" НАТО по всем позициям и юридические гарантии нерасширения Альянса. На что там уже неоднократно ответили отказом.

Но далеко не факт, что в России всерьез рассчитывали на согласие Запада по всем пунктам своего "ультиматума". И не исключено, что задача-минимум - выйти на договор о том, что прилегающие к России территории не будут оснащаться ракетным вооружением США (остальные военные меры для Москвы не несут экзистенциальных угроз). Не случайно Грушко заявил, что российская делегация напомнила на встрече о Карибском кризисе и привела пример Кубы, СССР и США которые тогда приняли решения, которые привели к деэскалации (речь шла о выводе советских ракет с Кубы и американских ракет из стран вблизи с Советским Союзом).

И, как мы видим, здесь у США и НАТО практически нет возражений. И там даже подтверждают, что это реальное поле для компромисса.

Но прийдут ли стороны к этому (или какому-либо другому) компромиссу - вопрос пока открытый.

Риторика с обоих сторон достаточно жесткая. Кроме того, нет никаких свидетельств, что будут подвижки по Минским соглашениям, на которые делает упор РФ. И тут есть разные варианты.

Возможно, действительно в ходе еще нескольких раундов переговоров (завтра, напомним, они должны пройти в рамках ОБСЕ) все-таки выработают какую-то компромиссную позицию.

А возможно переговоры оборвутся после того, как американцы и НАТО еще раз откажутся давать гарантии не расширения НАТО, а Украина даст понять, что не намерена выполнять политическую часть Минских соглашений в том виде, в которых она в этих соглашениях прописана. И тогда не исключено, что ситуация пойдет к дальнейшему обострению, одним из проявлений которого может стать, в том числе, эскалация на Донбассе.