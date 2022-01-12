Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова напомнил о том, что Украина - не член НАТО, и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется.

Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Столтенберг сказал это, отвечая на вопрос, вероятен ли вооруженный конфликт в Европе.

Генсек НАТО заявил, что риски такого конфликта есть. Поэтому Альянс и обсуждает с Россией меры контроля над вооружениями. В частности, над ракетами.

Заявление прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть Запад готов купировать риски большой войны на территории Евросоюза. Но не будет прямо вмешиваться, если война начнется в Украине - такой вывод можно сделать из слов Столтенберга", - указывается в публикации.

Напомним, сегодня в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. После заседания совета первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Сам же Столтенберг назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия". По его словам, разногласия сторон значительные и их будет нелегко преодолеть.