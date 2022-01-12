Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений после четырехчасового заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе, где стороны обсуждали ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. Он назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия".

По его словам, разногласия сторон значительные и их будет нелегко преодолеть. "Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО", - отметил генсек. Имея в виду, судя по всему, отказ давать юридические гарантии по непринятию Украины в НАТО.

По словам Столтенберга, стороны могут обсудить вопрос "транспарентности" учений и ограничения ракет.

По Украине же он уточнил, что каждая страна может выбирать свой путь. "Только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето", - заявил генеральный секретарь. Впрочем, заявлений о том, какие перспективы у Киева вступить в Альянс, Столтенберг не уточнил.

"Представители НАТО заявили о решимости "не допускать агрессии против Украины", сказал генсек Альянса.

Также Столтенберг заявил, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе.

Напомним, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также заявила, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути. Отметим, что переговоры НАТО с РФ длились 4 часа, что в два раза меньше, чем понедельничные переговоры между США и РФ.

Как писала "Страна", 12 января сенаторы США от Демократической партии готовятся обнародовать новый пакет возможных санкций против Москвы на случай гипотетического вторжения российских вооруженных сил в Украину.