Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приветствует готовность Москвы к диалогу по гарантиям безопасности. Более того, он считает, что переговоры с Россией, которые пройдут 12 января, могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, однако не исключает конфронтацию.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО - Украина в Брюсселе.

Таким образом, генсек альянса пообещал Украине поддержку. При этом он уклонился от ответа на вопрос о предоставлении Украине плана действий для членства в Альянсе.

Кроме этого, Столтенберг сделал ряд заявлений по предстоящему заседанию совета Россия-НАТО и переговорам по гарантиям безопасности.

Генсек сообщил о возможностях достичь договоренности с Москвой, в частности в вопросах контроля над вооружениями, а также выразил надежду, что в ходе переговоров Москва учтёт озабоченности альянса.

"Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности. Мы готовы выслушать озабоченности России, но мы ожидаем, что и Россия учтёт наши озабоченности", - сказал он.

По его словам, в ходе предстоящего заседания Совета Россия - НАТО стороны обсудят военную активность в Европе, а также военную транспарентность и контроль над вооружениями.

"Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями", - объяснил Столтенберг.

"Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия - НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, потом в ОБСЕ в Вене. Но мы не можем ожидать, что эти переговоры решат все проблемы. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, о проведении серии встреч", - добавил Столтенберг, выразив надежду, что этот процесс поможет предотвратить новые конфликты в Европе.

Напомним, на 10-13 января запланированы переговоры Соединенными Штатами Америки, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Переговоры пройдут в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседание Совета РФ и НАТО, обсуждения в ОБСЕ.

Помимо этого, 9 января в Женеве прошли предварительные переговоры России и США. "Страна" писала о том, как Госдеп прокомментировал первый раунд переговоров России и США в Женеве.