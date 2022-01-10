Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят готовность к диалогу с Россией.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны. Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", - сказал Рябков.

По его словам, гибкость на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности должны проявить США и НАТО.

"Если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности", - заявил Рябков.

Отметим, что переговоры России и США по вопросам безопасности пройдут сегодня, 10 января, в Женеве. Заседание Совета Россия-НАТО запланировано в Брюсселе на 12 января.

Напомним, 9 января в Женеве прошли предварительные переговоры России и США.

"Страна" писала о том, как Госдеп прокомментировал первый раунд переговоров России и США в Женеве.