В Женеве сегодня вечером состоялись предварительные переговоры между Россией и США. Основная их часть стартует завтра.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выходе заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

"Мы погрузились в материю настоящих дел", - сказал Рябков.

Ранее "Страна" подробно писала о раскладе накануне переговоров, в которых от России принимает участиезамглавы МИД Сергей Рябков, от Америки - заместитель Блинкена Венди Шерман.

Напомним, Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Накануне американские СМИ сообщили, что США готовы обсудить с Россией неразмещение ракет в Украине и будущее учений НАТО.

Напомним, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Ранее "Страна" сообщала, что в России и США заявили об отсутствии оптимизма накануне переговоров. Они могут состоять из одной встречи.

Также мы писали, что в НАТО подтвердили, что заседание Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации состоится 12 января. Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.