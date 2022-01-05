Вашингтон не планирует отвечать на каждый пункт предложения России по стратегической безопасности. При этом по некоторым вопросам может быть достигнут прогресс.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в среду, 5 января.

"Конечно, было несколько предложений, которые Россия уже опубликовала... Президент Байден ясно заявил, что у нас может быть прогресс по ряду пунктов (российских предложений - Ред.) по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах", - заявила Псаки.

При этом она добавила, что американские власти верят, что во время переговоров с Россией о гарантиях безопасности получится достичь прогресса.

"Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди 12 пунктов данного предложения - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также сообщалось, что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы.