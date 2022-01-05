Белый дом не станет отвечать на каждый пункт предложения России по гарантиям безопасности
Вашингтон не планирует отвечать на каждый пункт предложения России по стратегической безопасности. При этом по некоторым вопросам может быть достигнут прогресс.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в среду, 5 января.
"Конечно, было несколько предложений, которые Россия уже опубликовала... Президент Байден ясно заявил, что у нас может быть прогресс по ряду пунктов (российских предложений - Ред.) по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах", - заявила Псаки.
При этом она добавила, что американские власти верят, что во время переговоров с Россией о гарантиях безопасности получится достичь прогресса.
"Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди 12 пунктов данного предложения - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.
Также сообщалось, что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы.