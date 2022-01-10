Сегодня, 10 января, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО. В этот же день в Женеве проходят переговоры России и США по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

"10 января 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет заместителя премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину", - сказано в сообщении.

Указано, что Стефанишина примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина под председательством Генерального секретаря НАТО. Генсек и заместитель премьер-министра проведут совместную пресс-конференцию в штаб-квартире Альянса.

Между тем, в Женеве уже начались переговоры США и России. Вашингтон представляет замгоссекретаря Венди Шерман, Москву - замглавы МИДа Сергей Рябков.

Напомним, переговоры США, НАТО и России пройдут в трех форматах: 10 января - двусторонний диалог Россия-США по стратегической стабильности, 12 января РФ и НАТО намерены провести заседания Совета НАТО-Россия, 13 января запланированы обсуждения вопрос безопасности с ОБСЕ.

Также сообщалось, что 9 января в Женеве прошли предварительные переговоры России и США.

Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел заявили о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость.