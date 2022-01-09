Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, при этом учитывая озабоченности России.

Об этом генсек НАТО сообщил в интервью изданию Financial Times в воскресенье, 9 января.

"Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России. Но риск конфликта продолжает существовать", - заявил Йенс Столтенберг.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не быть выполнены.

Напомним, что российская делегация прибыла в Женеву, где уже сегодня запланирован первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности.

В состав делегации Российской Федерации вошли представители министерств обороны и иностранных дел. Российское дипломатическое ведомство представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. От Америки выступит заместитель госсекретаря США Шерман.

Ранее "Страна" сообщала, что глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что представители Соединенных Штатов не будут обсуждать в Женеве с представителями России вопросы, которые касаются НАТО и Европы.

Также мы писали, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.