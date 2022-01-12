В Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. После заседания совета первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

"На Совете НАТО-Россия сегодня (в среду, 12 января - Ред.) я подчеркнула фундаментальные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь", - написала Шерман в своем Twitter.

Переговоры длились 4 часа, это в два раза меньше, чем понедельничные переговоры между США и РФ.

Напомним, что в 15:15 начнется пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после заседания совета Россия-НАТО. А в 17:30 планируется пресс-конференция заместителя главы МИД России Александра Глушко. Сенаторы США от Демократической партии уже 12 января обнародуют новый пакет возможных санкций против Москвы на случай гипотетического вторжения российских вооруженных сил в Украину.

На заседании стороны обсудили повышение открытости в отношении военных учений и избежание случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также контроль над вооружениями в отношении ракет в Европе. Также Россия подняла вопрос о своих "гарантиях безопасности".

13 января в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.