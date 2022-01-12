В правительстве Германии заявили, что вопрос относительно вступления Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время не обсуждается.

Об этом со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщает РИА "Новости", в среду, 12 января.

На вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются в том числе нерасширения Альянса на восток, он сказал следующее.

"Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - Ред.) не обсуждается".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна четкая временная перспектива относительно вступления в НАТО. Он говорил, что Украина хочет в 2022 году получить конкретные сроки от Альянса.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел России опубликовало стратегическое предложение РФ к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности, в котором содержится пункт об исключении дальнейшего расширения Альянса и присоединения к нему Украины.

"Страна" ранее подробно рассказывала, разобралась, что происходит вокруг предложений России к Западу по Украине и НАТО.