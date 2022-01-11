Во время прошедшей 10 января Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила представителей Альянса аргументами накануне переговоров НАТО и России, которые пройдут 12 января.

Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква написал на своей странице в Facebook.

"Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу", - рассказал Жовква о прошедшей Комиссии.

В то же время он написал, что не может раскрыть ход дискуссии, поскольку встреча прошла в закрытом формате. По словам замглавы Офиса президента, все тридцать союзников рассказали о своей позиции и в каждой из них "была поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Разумеется, также обсудили с союзниками и руководством Альянса, подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде. Отметил важность того, что Украина не только должна быть приглашена на Саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами", - написал Жовква.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоялась Комиссия Украина-НАТО, а в Женеве - переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Как прошли последние подробно анализировала "Страна".

Также сообщалось, что 12 января состоится Совет Россия-НАТО и в МИД РФ уже заявили об определенных ожиданиях от этой встречи.