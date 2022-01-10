Замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции после встречи с представителем США Венди Шерман в рамках переговоров Америки и РФ по вопросам гарантий безопасности, которые прошли в Женеве, заявил, что ключевое требование России по НАТО "категорически" не продвигается.

Об этом российский дипломат сообщил в понедельник, 10 января.

"Касательно нерасширения НАТО - там категорически нет никакого прогресса. Это критический момент, от которого зависит дальнейший успех переговоров", - заявил представитель России.

Напомним, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Главное требование Москвы - гарантии нерасширения НАТО на восток.

Мы писали, что представитель РФ Рябков заявил об отсутствии планов по нападению на Украину.

Также "Страна" информировала, что Рябков заявил о прогрессе по договоренностям, которые финализируют после встреч с НАТО.

Ранее мы сообщали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности. Лавров заявил, что российская сторона прибегнет к мерам для устранения угроз и не позволит "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".