США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине, но никаких соглашений без полной взаимности со стороны Российской Федерации достигнуто не будет.

Об этом заявила в Twitter репортер CNN Наталья Бертран в субботу, 8 января, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.

"Совпадающие опасения, которые США готовы обсудить с Россией в понедельник, 10 января, включают размещение ракет в Украине и Европе, а также будущее учений США/НАТО", - процитировала Бертран слова чиновника.

По ее словам, американский чиновник добавил, что никаких соглашений без полной взаимности со стороны России по этим вопросам не будет.

Журналистка CNN рассказала о намерениях США обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Украине. Источник: Twitter/Наталья Бертран

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают вопрос о снижении количества своего военного контингента в Европе.

Также мы писали, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах. Пресс-секретарь Госдепа США Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".