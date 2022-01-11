Москва ожидает в рамках Совета Россия-НАТО, который состоится 12 января, серьезного и конструктивного диалога с обсуждением фундаментальных проблем безопасности в Европе.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует "РИА Новости".

"Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности", - заявил он.

Кроме того, по его словам, альянс долго не говорил о трудностях, и позиция России рассматривалась "как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО".



"Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины",- резюмировал Грушко.

Напомним, 10 января состоялись переговоры США и России по гарантиям безопасности. Как они прошли, подробно проанализировала "Страна". 12 января состоятся переговоры России с НАТО, а 13 января запланирован диалог в ОБСЕ.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость.